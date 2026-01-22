الخميس 22 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس عاطل وربة منزل بتهمة سرقة شقة وحرقها في بدر

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح بدر تجديد حبس عاطل وربة منزل، بتهمة سرقة شقة وإشعال النيران بها لإخفاء الجريمة بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيق.


سرقة شقة سكنية "بأسلوب المفتاح"المصطنع وإشعال النيران بها 


كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال والسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات، وتبين نشوب حريق بالشقة "خالية من السكان" مما نتج عنه احتراق بعض محتوياتها، وبسؤال مالكها  أقر باكتشافه سرقة بعض محتويات الشقة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد مرتكبي الواقعة شخص وسيدة "لهما معلومات جنائية"، حيث تبين قيامهما بسرقة الشقة وإشعال الحريق بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة – 13 مفتاح مصطنع –عدد من الأدوات المستخدمة فى ارتكاب واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والدخول للشقة محل البلاغ باستخدام "مفتاح مصطنع"عقب التأكد من عدم تواجد أحد بداخلها، وقيامهما عقب ذلك بإشعال النيران بالشقة لطمس آثار السرقة وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، واعترفا بأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

