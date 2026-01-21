المشدد 10 سنوات لخادمة سرقت شقة في البساتين

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة خادمة بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة شقة مخدومتها بدائرة قسم شرطة البساتين.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض شقتها للسرقة أثناء نومها، وأكدت أن آخر من كان داخل الشقة هي ربة منزل تعمل لديها خادمة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، وتم ضبط المتهمة عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبمواجهتها اعترفت بسرقتها الشقة بعد أن قامت بتخدير مالكة الشقة حيث وضعت لها أقراص مخدرة في العصير.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة السرقة



ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل كل من يرتكب جريمة:



- السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

