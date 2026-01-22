الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انفراجة في ملف تجديد محمد السيد مع الزمالك وجلسة الحسم خلال أيام

محمد السيد
محمد السيد
18 حجم الخط

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن انفراجة كبيرة في ملف تجديد عقد محمد السيد، لاعب الوسط الشاب، ومن المقرر عقد جلسة حسم مع اللاعب ووكيله خلال أيام للتوقيع رسميًا، بعد تقريب وجهات النظر المالية.

وأشارت المصادر إلى أن التعاقد الجديد سيمتد من موسمين إلى ثلاثة مواسم، لقطع الطريق أمام العروض المحلية والأوروبية التي طاردت اللاعب مؤخرًا، وضمان استمراره ضمن ركائز "ميت عقبة" المستقبلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الزمالك المصري البورسعيدي داخل نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نادي المصري البورسعيدي نادي الزمالك

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن رسميا ضم 3 صفقات جديدة.. حسين لبيب يستقبل مشجع الزمالك.. ومحمد صلاح يحقق رقمًا قياسيا جديدًا مع ليفربول
ads

الأكثر قراءة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

"الخطيب": مصر تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية

سؤال في النواب لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية