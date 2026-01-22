وفاة عازف طبول الروك الأسطوري روب هيرست بعد صراع مع سرطان البنكرياس

18 حجم الخط

أحدثت وفاة روب هيرست، عازف الطبول الأسطوري في فرقة الروك الشهيرة "ميدنايت أويل"، صدمة في عالم الموسيقى العالمية، بعد صراع دام نحو ثلاث سنوات مع سرطان البنكرياس.



ونشر زملاؤه في الفرقة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي العائد للفرقة: "بعد صراع بطولي دام ما يقارب ثلاث سنوات، أصبح روب الآن خاليا من الألم – وميض ضوء ضئيل في البرية".

وأضافوا: "توفي بسلام، محاطًا بأحبائه. وتطلب العائلة من أي شخص يرغب في تكريم روب التبرع لمنظمتَي pankind australia أو supportact".

نشأ هيرست في سيدني وشارك في تأسيس فرقة "ذا أويلز" عام 1972 مع صديقه جيم موجيني، قبل انضمام بيتر جاريت ومارتن روتسي لتصبح الفرقة واحدة من أبرز فرق الروك الحي في أستراليا، وامتازت بنشاطها الموسيقي السياسي والدفاع عن حقوق السكان الأصليين.

After fighting heroically for almost three years, Rob is now free of pain - ‘a glimmer of tiny light in the wilderness’. He died peacefully, surrounded by loved ones. The family asks that anyone wanting to honour Rob donate to @Pankind_Aus or @SupportAct. pic.twitter.com/Yn3Em8Qd5n — Midnight Oil (@midnightoilband) January 20, 2026

عرف هيرست بقوته خلف الطبول وأدائه الفريد، كما ساهم بالغناء في بعض الأغاني الكلاسيكية. أطلق مشروعه الموسيقي الأخير A Hundred Years or More عام 2024 مع موجيني وهاميش ستيوارت، وسبق أن أبدع في عدة فرق جانبية منها Ghostwriters وBacksliders.

كان هيرست عاشقًا للطبيعة والمحيط الأسترالي، وناشطا في حماية البيئة، حيث كان يسبح يوميًّا. تم تشخيص سرطان البنكرياس لديه في المرحلة الثالثة في أبريل 2023، بعد ستة أشهر من آخر حفل للفرقة في أكتوبر 2022.

