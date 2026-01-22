كيان صهيوني إجرامي، إقالة مساعدة المدعي العام في ميشيجان بعد منشورات ضد الإسرائيليين

18 حجم الخط

أقيلت مساعدة المدعي العام في ولاية ميشيجان، المحامية زينا أوزير، من منصبها بعد فتح تحقيق رسمي في منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل.



وعبرت أوزير عن مواقف حادة مناهضة لإسرائيل، ووصفت إسرائيل بأنها "كيان صهيوني إجرامي". وكتبت أيضًا "تبًّا لإسرائيل".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد جاء قرار الإقالة عقب تداول منشورات كتبت فيها أوزير عبارات صريحة مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركتها في فعالية مساندة لفلسطين، قالت خلالها: "فهمنا أن القانون لا يحمينا، ومن المحزن أن الأمر تطلب إبادة جماعية حتى تصبح فلسطين في صدارة الاهتمام".

وأشارت المصادر إلى أن مكتب الادعاء العام في ميشيجان اعتبر هذه التصريحات مخالفة لمعايير الوظيفة العامة، وقرر إنهاء عملها بعد استكمال التحقيق الداخلي.

تأتي هذه الواقعة في سياق حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أشهر، التي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية، والمستشفيات، والمخيمات، وتهجير جماعي للسكان، وسط حصار خانق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف.

وقد فجرت هذه الحرب موجة غضب عالمية غير مسبوقة، تمثلت في احتجاجات ومظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة وأوروبا وعواصم العالم، وحملات قانونية وشعبية تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، وتدين الدعم السياسي والعسكري الأمريكي المتواصل لها.

كما تصاعدت الأصوات داخل المؤسسات الأكاديمية والقانونية والإعلامية الغربية التي تصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، وتحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان.

