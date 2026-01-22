الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كيان صهيوني إجرامي، إقالة مساعدة المدعي العام في ميشيجان بعد منشورات ضد الإسرائيليين

متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين
متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في أمريكا
18 حجم الخط

أقيلت مساعدة المدعي العام في ولاية ميشيجان، المحامية زينا أوزير، من منصبها بعد فتح تحقيق رسمي في منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل.


وعبرت أوزير عن مواقف حادة مناهضة لإسرائيل، ووصفت إسرائيل بأنها "كيان صهيوني إجرامي". وكتبت أيضًا "تبًّا لإسرائيل".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فقد جاء قرار الإقالة عقب تداول منشورات كتبت فيها أوزير عبارات صريحة مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى مشاركتها في فعالية مساندة لفلسطين، قالت خلالها: "فهمنا أن القانون لا يحمينا، ومن المحزن أن الأمر تطلب إبادة جماعية حتى تصبح فلسطين في صدارة الاهتمام".

وأشارت المصادر إلى أن مكتب الادعاء العام في ميشيجان اعتبر هذه التصريحات مخالفة لمعايير الوظيفة العامة، وقرر إنهاء عملها بعد استكمال التحقيق الداخلي.

تأتي هذه الواقعة في سياق حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أشهر، التي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية، والمستشفيات، والمخيمات، وتهجير جماعي للسكان، وسط حصار خانق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف.

وقد فجرت هذه الحرب موجة غضب عالمية غير مسبوقة، تمثلت في احتجاجات ومظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة وأوروبا وعواصم العالم، وحملات قانونية وشعبية تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، وتدين الدعم السياسي والعسكري الأمريكي المتواصل لها. 

كما تصاعدت الأصوات داخل المؤسسات الأكاديمية والقانونية والإعلامية الغربية التي تصف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية، وتحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية مباشرة عن استمرار العدوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مساعدة المدعي العام في ولاية ميشيجان المحامية زينا أوزير إسرائيل كيان صهيوني إجرامي فعالية مساندة لفلسطين ابادة جماعية مكتب الادعاء العام في ميشيجان حرب الإبادة قطاع غزة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان محمود حجازي على اتهامه بضرب وسحل زوجته السابقة

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

نادي بورفؤاد يطير إلى زيمبابوي للمشاركة في البطولة الأفريقية للهوكي

زمن العقوق، شقيقان ينهيان حياة والدهما المسن بطريقة مرعبة في الغربية

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية