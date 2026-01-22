مستحقو إعانة البطالة وفق القانون

18 حجم الخط

في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم، تعمل الدولة المصرية على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لفقدان العمل.

من بين أبرز أدوات الدعم الاجتماعي في هذا الإطار تأتي إعانة البطالة، التي تُمنح بشكل مؤقت للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارج إرادتهم، بهدف توفير حد أدنى من الدخل يساعدهم في فترة البحث عن فرصة عمل جديدة.



تُعد إعانة البطالة في مصر جزءًا من منظومة التأمينات الاجتماعية، وتستهدف دعم العمال المؤمن عليهم داخل القطاعين العام والخاص، ممن انتهت خدمتهم دون إرادة شخصية منهم، بعد أن اشتركوا في نظام التأمين الاجتماعي لفترة زمنية محددة. ويُشترط فيمن يطلب هذه الإعانة أن يكون قد أمضى مدة كافية من الاشتراك في التأمين، تشمل فترة زمنية متصلة قبل تاريخ تعطل العمل، حتى يحق له الاستفادة من هذا التعويض.

وتشمل الفئات المستحقة لإعانة البطالة في مصر الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والمنشآت الخاصة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، بشرط عدم استقالتهم طواعية من العمل، فلا يستفيد من الإعانة من أنهى خدمته بطلبه الشخصي، أو انقطع عن العمل دون مبرر، إذ تُعد الاستقالة أو الانقطاع غير المبرر من الأسباب التي تستبعد صاحبها من الحصول على التعويض.

كما يستبعد من يستحق التعويض الأشخاص الذين أنهت خدمتهم جهات العمل بسبب مخالفات جسيمة تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو الذين قدموا مستندات أو أوراقًا مزورة للحصول على العمل، حيث ينص القانون على أن أي نهاية خدمة مرتبطة بمخالفة أخلاقية أو تزوير مستندات تُسقط الحق في الاستفادة من إعانة البطالة.



من بين الشروط الأساسية للاستحقاق أيضًا أن يقوم المتقدم بتسجيل اسمه في سجلات المتعطلين لدى مكاتب القوى العاملة التابعة لوزارة القوى العاملة، وأن يظل ملتزمًا بمتابعة البحث عن فرصة عمل جديدة. ويُشترط عليه الحضور للمواعيد المحددة في المكتب، وتحديث بياناته بصورة منتظمة، للتأكد من استمراره في موقف الباحث عن عمل، وهو ما يعد أحد الشروط الجوهرية لاستمرار صرف الإعانة.

تبدأ فترة صرف التعويض من اليوم التالي لانتهاء الخدمة الثابتة، وتستمر لفترة مؤقتة تهدف إلى دعم الشخص في مرحلته الانتقالية حتى يجد عملًا جديدًا. وتنتهي فترة التعويض تلقائيًّا بمجرد أن يلتحق المستفيد بوظيفة جديدة، أو بانتهاء الفترة القصوى المقررة قانونًا، وفقًا لنظام الاشتراك المطبق.

ويتم احتساب قيمة إعانة البطالة بناءً على الأجر الذي كان يستحقه المؤمن عليه قبل التوقف عن العمل، وتُعطى بنسب متفاوتة تتناقص تدريجيًا مع استمرار فترة الاستحقاق، وذلك لتوفير دعم مبدئي أقوى في الأسابيع الأولى من التعطل، يتراجع تدريجيًّا مع مرور الزمن، بما يتماشى مع الهدف الأساسي من الإعانة وهو توفير سترة أمان مؤقتة للمستفيدين.



وتُعد إعانة البطالة في مصر أداة اجتماعية مهمة في دعم الفئات العمالية في الظروف الاقتصادية الصعبة، وتكمل الجهود الحكومية في مواجهة بطالة القوى العاملة، من خلال حزمة من البرامج والسياسات التي تستهدف زيادة فرص العمل، وتحسين نوعيتها، وتوفير تدريب وتأهيل يساعد الباحثين عن العمل على الاندماج بصورة أسرع في سوق العمل.

