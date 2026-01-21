وزير الثقافة يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب ويلتقي عددًا من المشاركين

18 حجم الخط

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تفقد أروقة وأجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي افتتحها صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من الحادي والعشرين من يناير حتى الثالث من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستهل وزير الثقافة جولته بلقاء نظيره الإماراتي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل بروتوكول التعاون والتبادل الثقافي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في نوفمبر الماضي، بما يعزز مجالات الشراكة الثقافية المشتركة. كما التقى الوزير مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومدير بيت الحكمة، حيث تناول اللقاء بحث إقامة عدد من المعارض الفنية والملتقيات الثقافية لرموز الفن والأدب.

وضمن جولته التفقدية، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو جناح دولة رومانيا، ضيف شرف الدورة، وعددًا من أجنحة الدول المشاركة، حيث اطلع على ما تقدمه من محتوى ثقافي وبرامج معرفية تستهدف مختلف فئات الجمهور، وتعكس تنوع الثقافات المشاركة في المعرض.

كما شملت الجولة تفقد أجنحة وزارتي الدفاع والداخلية، حيث اطلع الوزير على المواد التوعوية والتثقيفية التي تُبرز تضحيات القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن وصون أمنه، مؤكدًا أهمية ترسيخ هذه القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة. كذلك تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، واطلع على الأنشطة التي تسهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، إلى جانب إعادة تفقد جناح دولة رومانيا، مثمنًا ما يقدمه من محتوى ثقافي يعزز الحوار والتبادل بين الشعوب.

وخلال زيارته جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التقى وزير الثقافة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، حيث اطلع على جهود المجلس في دعم وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الثقافية والفنية، مثمنًا ما يقدمه الجناح من خدمات ومحتوى داعم لهذه الفئة.

كما تفقد الوزير عددًا من الأجنحة المتنوعة، من بينها جناح حلايب وشلاتين، الذي يعكس التراث الثقافي الغني والمتنوع للمنطقة، ويبرز خصوصيتها الإنسانية، كما تفقد جناح مكتبة الإسكندرية، حيث التقى الدكتور أحمد زايد، مثمنًا ما تحتويه المكتبة وما تقدمه للجمهور من كنوز معرفية في شتى مجالات الثقافة، كذلك تفقده لجناح اتحاد الناشرين، مشيدًا بجهود الاتحاد ومشاركاته المثمرة بالمعرض، كما تفقد جناح مؤسسة «حماة الأرض»، حيث اطلع على مبادرات الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها مبادرة «أتعلم من نوح» الهادفة إلى توعية النشء بأهمية الحفاظ على البيئة.

وزار وزير الثقافة جناح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يسلط الضوء على دور الفتوى في نشر الثقافة الدينية المعتدلة، كما تفقد جناح المجلس القومي للمرأة، داعيًا القائمين عليه إلى إبراز دور رموز المرأة المصرية في مختلف المجالات. واطلع كذلك على جناح المملكة العربية السعودية، والذي يضم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، بما يعكس جهود الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الحوار الحضاري، كما تفقد مركز أبو ظبي للغة العربية، برئاسة السيد- علي بن تميم، واطلع على محتويات الجناح وما يقدمه من أنشطة لجمهور المعرض.

وشملت الجولة أيضًا تفقد معهد الشارقة للتراث، وجناح الأرشيف والمكتبة الوطنية بإمارة أبوظبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وجناح وزارة الثقافة القطرية، التي تقدم برامج وأنشطة ثقافية متنوعة تعكس الإبداع الثقافي في دولة قطر.

كما حرص وزير الثقافة على تفقد جناح هيئة الشارقة للكتاب، حيث تسلّم إهداء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، والسيدة الفاضلة قرينته، ودولة رئيس مجلس الوزراء، والمتمثل في مجموعة «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس – أحداث في الحوليات».

وتفقد الوزير أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، من بينها أذربيجان، وفلسطين، وتونس، وسلطنة عُمان، إلى جانب جناح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وجناح حكومة الفجيرة، ومكتبة محمد بن راشد، وجناح تريندز للبحوث والاستشارات، والمشروع الوطني للقراءة، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس اتساع دائرة الشراكة الثقافية، ودعم الدولة لنشر الوعي والمعرفة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزير الثقافة على متابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الجمهور في أول أيام فتح أبواب المعرض، والاطمئنان على جاهزية القاعات والأجنحة، وتنفيذ الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية وفق الرؤية العامة للوزارة، بما يواكب مكانة المعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في مصر والمنطقة العربية.

وتقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ألفين وستة وعشرين، خلال الفترة من الحادي والعشرين من يناير حتى الثالث من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.