تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية "خلية العملة" لجلسة 3 فبراير

18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، إلى جلسة 3 فبراير المقبل.

وتضم القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، عددًا من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين حتى التاسع والعشرين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. كما نسبت النيابة إلى بعض المتهمين (الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين حتى الخامس والعشرين والتاسع والعشرين) ارتكاب أعمال إرهابية، تمثلت في شراء العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتعريض مصالح المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.