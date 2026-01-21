الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

اليوم، فصل جديد في محاكمة 39 متهما بـ"خلية العملة"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية العملة"


وتضم القضية جنايات أول مدينة نصر، عددًا من المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، حيث وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من العشرين حتى التاسع والعشرين شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. 

كما نسبت النيابة إلى بعض المتهمين (الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين حتى الخامس والعشرين والتاسع والثلاثين) ارتكاب أعمال إرهابية، تمثلت في شراء العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي وتعريض مصالح المجتمع للخطر.

كما وجهت النيابة لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

