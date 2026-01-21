بالأسماء، 10 لاعبين تحت أنظار تشيلسي في الميركاتو الشتوي

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، أعد قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين كخيارات محتملة في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، مع تركيز خاص على تدعيم خط الوسط والهجوم، إلى جانب الحاجة العاجلة للتعاقد مع قلب دفاع جديد.

إصابات الدفاع تغير خطط تشيلسي

ورغم أن إدارة البلوز تميل إلى تأجيل التحركات الكبرى في الوسط والهجوم حتى فترة الانتقالات الصيفية، فإن الإصابات الحالية، ولا سيما إصابة ليفي كولويل وتوسين أدارابيويو، دفعت النادي إلى تكثيف اهتمامه بتعزيز الخط الخلفي.

ويُعد مدافع رين الفرنسي جيريمي جاكيه الهدف الأبرز حاليًا، حيث يبرز اسمه كخيار رئيسي على طاولة المفاوضات.

وبالإضافة إلى جاكيه، يدرس تشيلسي بدائل أخرى في مركز قلب الدفاع، من بينها ماركوس سينيزي لاعب بورنموث، وجاكوبو رامون لاعب كومو الإيطالي.

تعزيز خط وسط وهجوم تشيلسي

كما يواصل النادي تقييم عدد من المهاجمين المبدعين، بعد فشله في التعاقد مع تشافي سيمونز الصيف الماضي، بحثًا عن لاعب قادر على تخفيف العبء عن كول بالمر.

وتقود عملية الاستقطاب الإدارة الجديدة بقيادة المدرب ليام روزينيور وملّاك النادي «بلو كو»، بهدف إتمام صفقة كبيرة واحدة على الأقل قبل إغلاق باب الانتقالات.

ويولي روزينيور اهتمامًا خاصًا بعدد من المواهب التي تابعها في الدوري الفرنسي، وعلى رأسها جيريمي جاكيه، الذي قد تصل قيمته إلى نحو 56 مليون جنيه إسترليني، ويُصنف على أنه لاعب يحظى بتقدير عالٍ من المدرب الجديد.

بديل كول بالمر

كما أبدى النادي انفتاحه على التعاقد مع لاعب وسط هجومي خلال شهر يناير، في ظل معاناة كول بالمر من مشكلة في العضلة الضامة، مع التركيز على صفقات قصيرة المدى أو لاعبين قادرين على تقديم إضافة فورية.

وتشير الأسماء البديلة المدرجة في القائمة، مثل سينيزي ورامون، إلى أن تشيلسي يستعد لخوض مفاوضات مرنة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع أهدافه الرئيسية.

