الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: سنواصل الإصلاح الاقتصادي وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي  أن مصر؛ ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التقدم فى مسارها التنموى مع المضى قدما، فى تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التى تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

وشارك الرئيس السيسي اليوم في جلسة الحوار المخصصة لمصر ضمن فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

 

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

 وأضاف المتحدث الرسمي: سوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي ترامب دافوس المنتدي الاقتصادي العالمي
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية