الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ضبط التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط التيك توكر دانا، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وذلك بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات من شأنها التأثير السلبي في القيم الأسرية والمجتمعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية