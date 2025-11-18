ضبط التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة

18 حجم الخط

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط التيك توكر دانا، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية، وذلك بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات من شأنها التأثير السلبي في القيم الأسرية والمجتمعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.