الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

المدارس اليابانية.. وإلغاء الهوية المصرية

18 حجم الخط

السيد ماتسوموتو يوهي وزير التعليم الياباني الذي قام بزيارة مصر مؤخرا -وهى أول زيارة خارجية له منذ تقلده مهام منصبه- أدلى بتصريحات شديدة الخطورة، حيث قال إن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، وأن هناك تعاون مشترك لتطوير المناهج المصرية وإدخال مادة البرمجيات لحوالى 750 ألف طالب وفقًا للمناهج اليابانية، فضلًا عن التعاون فى مجال التعليم الفني.


لم يكتف الوزير الياباني بهذا، بل أكد على أهمية تأهيل المعلمين المصريين لتدريس اللغة والمناهج اليابانية، ودعم برامج تعليم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، وأنه سوف يتم توسيع نطاق المدارس اليابانية في مصر لتكون نموذجًا يمكن تعميمه في إفريقيا والمنطقة العربية. 


وفي الوقت نفسه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس المصرية اليابانية يبلغ حاليًا 79 مدرسة، وأن الوزارة تستهدف الوصول بها إلى ما بين 90 إلى 100 مدرسة مع بدء العام الدراسى القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع في هذا النموذج ليصل إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات.. 

 

كما أكد وزير التعليم على أن المدارس المصرية اليابانية تمثل نموذجًا تعليميًا ناجحًا تسعى الوزارة إلى البناء عليه، ونقل خبراته إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات التعليمية.


وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ أول يناير الحالى باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026 / 2027.


وهذه الخطوات التي تأتي في إطار ما يسمى بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم تطرح العديد من التساؤلات، وأهمها كيف تتخلى دولة في حجم مصر عن نظامها التعليمي الذي يغرس في عقول أبنائها القيم والعادات الأصيلة التى تتمتع بها.. 

وتتجاهل كيانها العظيم ومكانتها المرموقة بين الأمم، وتاريخها العريق القديم والحديث الملىء بالعبر والمواعظ، وتنبهر بدولة أخرى مهما كانت مكانتها بين الدول، وتُفرط فى مناهجها الوطنية، وتسمح للدولة الأخرى أن تنشر فكرها وثقافتها ومناهجها داخل المجتمع المحلي.. 

 

بل والأدهى أن تسمح لمعلميها الأجلاء بأن يتتلمذوا على يد شباب اليابان، متجاهلين أن المعلم المصري تتلمذ على يديه علماء وخبراء فى شتى المجالات.. أليس من العار ونحن أمة علمت الإنسانية والبشرية معنى الحياة بلغتها العربية الفصيحة أن نسمح بتدريس لغة أخرى لبراعمها الذين هم وقود الأمة فى المستقبل وذخيرة الوطن فى العقود القادمة؟!


هل يريدون أن تتحول مصر إلى دولة متعددة الثقافات والأفكار، ألم يدرك محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم خطورة هذه الخطوات على المجتمع، وعلى مستقبل التعليم المصري الذى تخرج على يديه أكثر من 860 ألف عالم وخبير يقودون العالم الآن فى شتى المجالات العلمية، بما في ذلك التخصصات العلمية المتميزة مثل الطاقة النووية.
 

ألا يعلم وزير تعليم مصر أن اليابان ليست من الدول المصنفة فى مجال جودة التعليم، وأن هذه الدول مثل أيسلندا وفنلندا وأمريكا وسنغافورة وألمانيا لا تعير للتعليم الياباني أي إهتمام، وهذا لا يعني أن نستنسخ مناهج وثقافة تلك الدول، فلنا نحن أيضا ثقافتنا وحضارتنا التي نتباهى بها بين الأمم، وعلومنا في مختلف المجالات التى تجعلنا نقود العالم نحو التنوير والإزدهار.

txt

أوامر صندوق النقد.. وعدم التكليف للأطباء

txt

الفرخة تبيض ذهبًا يا دكتور مدبولي!

ألم يدرك المسئولون أن هذا النمط من التعليم يعنى بإختصار إلغاء الهوية الوطنية للأجيال القادمة، لأنه سوف يقوض ويهدم إنتماء الطالب لوطنه، وأن التعليم الوطني أساسه تعزيز الإنتماء والتعرف على التاريخ وتعلم اللغة والمشاركة المجتمعية والولاء للوطن مع إحترام التنوع الثقافي، والتكيف مع الحداثة وإستخدام الإعلام والتكنولوجيا لنقل القيم الأصيلة للأجيال القادمة، وذلك عبر تضافر جهود الأسر والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع المدني.. 

وأن أساس الوطنية عدم الإستعانة بأى تجارب أخرى إلا التجارب التى تتماشى مع عقيدة ومبادىء وأخلاقيات المجتمع المحلي.. أيها السادة إستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المدارس المصرية اليابانية المدارس اليابانية في مصر المدارس اليابانية المناهج اليابانية تطوير المناهج عدد المدارس المصرية اليابانية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم تاهيل المعلمين تبادل الخبرات فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبد الناصر محمد

مواد متعلقة

الإلحاد.. مرض خبيث في جسد المجتمع!

أسمع كلام مدبولي أصدقه.. أشوف أموره أستعجب!

حكومة مدبولي.. لا تكذب ولكنها تتجمل!

صبري عليك طال يا دكتور مصطفى!

البنك الدولي.. وسياسة تخريب التعليم في مصر
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات من الجيزة لأسوان لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

رئيس حزب إرادة جيل: الضريبة العقارية الحالية تحمل المواطن أعباء اضافية

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21-1-2026

123.38 جنيه، سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية