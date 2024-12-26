مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين تريلا بطريق مطار برج العرب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم ٢ تريلا بطريق مطار برج العرب الدولي غرب الإسكندرية، في اتجاه برج العرب، وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بسبب وجود بقع زيت وكيروسين من السيارات نتيجة الحادث.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ٢ تريلا بطريق مطار برج العرب الدولي في اتجاه برج العرب ووجود مصابين ووفيات.

توجهت قوة أمنية بصحبة سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتبين تصادم ترلتين بالطريق، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر وهما سائقي السيارتين، ووجود بقع زيت وكيروسين بالطريق نتيجة التصادم.

جرى نقل جثة المتوفى للمشرحة والمصاب إلى المستشفى لإسعافه، والعمل تسيير الحركة المرورية مع محاولات إزالة بقع الزيت والكيروسين من الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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