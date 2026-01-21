أغلق فمك ولا تنطق!

18 حجم الخط

هو أمر، بالفعل هو أمر، أغلق فمك ولا تثرثر بما تنوي عمله أو حتى فيما تفكر فيه، لا تخبر أحدا عن خططك فهي بداخلك طاقة خفية مخفية تنطفئ بالكلام، غذاؤها الأفعال إنجز وإعمل وإستمر في صمت ثم فاجئ الجميع بما حققت سوف تستمتع جدا برؤية الدهشة والإنبهار علي الوجوه، وربما سترصد الوجوه الصفراوية في حالة غيظ وكمد وحسد. لن يضرك حسدهم فقد أغلقت فمك وحفظت سرك وحققت افكارك ومشاريعك في صبر وفي صمت دون ضجيج.



هل سألت نفسك يوما ما لماذا عندما تخبر أحدا عن خططك، إنها تتعطل، وكل شئ ينهار؟ والإجابة أبسط ما تتخيل، عندما تتحدث عن أهدافك للأخرين، قد تظن أنك بالحديث تعمل خطوات حقيقة نحو الهدف، ولكنك في الحقيقة قد تفتح الباب لفقد الشغف والدافع الحقيقي، والعمل الحقيقي نحو ما تريد تحقيقه.

عقلك بطبيعته قد يرى هذه الطاقة من الكلام وهى ما تسمى بطاقة البوح والكلام خطوات حقيقية نحو بلوغ الحلم والفكرة والمشروع. هنا العقل يخدعك، يخفف عزمه ويضعف عزيمتك، ويبدد طاقة الشغف. فجأة تخمد إنت، تنطفئ.



والسبب الآخر وهو من أقوى الأسباب حسد الآخرين وطاقة الحسد التى تخترق هالتك وتفسد عليك أشياء عديدة، فليس كل الناس يحملون الخير فالكثير قد يذكره شغفك ونجاحك بفشله هو وهنا سوف نرجع مرة أخرى إلى طاقة الكلام.



لا أقول أن تخفى نجاحك بل بالعكس أظهره ولكن بعد الإنتهاء منه وإتمامه، ولكن ما دون ذلك لا يجب أن يعرف، وتوقف عن قلقك من رأي الناس، وقدر ما تؤمن به.



وإستمر بقوة ولكن في صمت الناس لا يجب عليهم معرفة لائحة خططك، فالخصوصية لا تقدر بثمن أبدا، عندما تأتي الأفكار في عقلك وتهوى تحقيقها فأنت كمن يقوم برمى بذور في أرض خصبة، أنت وحدك من يستطيع أن يسقيها، فلا تسمح لأي شخص أخر بعرقلة عملية الري.



فكر. حدد. إعمل. نفذ.. وإجعلهم يعيشون الصدمة، صدمة فرح، أو صدمة حسد وحسرات.. طاقة نواياك هي التي تحدد مصيرك ومصير حياتك فيجب أن تصلح نواياك، فعقلك هو ملكك أنت.



أنت القائد، وأنت المراقب، وأنت المتحكم، فأنت الرئيس، ولا تعطى السيطرة والتحكم في عقلك لأي أحد آخر، وهذا يأتي بالكتمان، فبالكتمان أنت من تتحكم في مسارك.



السكوت يحميك، والهدوء يحميك ويعزز من عمل عقلك واتخاذ القرارات.. السكوت يصنع الغموض وكلاهما يجعلان روعة التحقق مضاعفة.. الصمت والكتمان يمنحانك طاقة التركيز وما يصنع في الخفاء ينضج بسلام، إحتفظ ببعض فصول حياتك لنفسك، فليس كل ما يقال يفهم، وليس كل من يراك يتمنى لك الخير.

و صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال: “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود”.

