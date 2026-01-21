الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أغلق فمك ولا تنطق!

18 حجم الخط

هو أمر، بالفعل هو أمر، أغلق فمك ولا تثرثر بما تنوي عمله أو حتى فيما تفكر فيه، لا تخبر أحدا عن خططك فهي بداخلك طاقة خفية مخفية تنطفئ بالكلام، غذاؤها الأفعال إنجز وإعمل وإستمر في صمت ثم فاجئ الجميع بما حققت سوف تستمتع جدا برؤية الدهشة والإنبهار علي الوجوه، وربما سترصد الوجوه الصفراوية في حالة غيظ وكمد وحسد. لن يضرك حسدهم فقد أغلقت فمك وحفظت سرك وحققت افكارك ومشاريعك في صبر وفي صمت دون ضجيج.
 

هل سألت نفسك يوما ما لماذا عندما تخبر أحدا عن خططك، إنها تتعطل، وكل شئ ينهار؟ والإجابة أبسط ما تتخيل، عندما تتحدث عن أهدافك للأخرين، قد تظن أنك بالحديث تعمل خطوات حقيقة نحو الهدف، ولكنك في الحقيقة قد تفتح الباب لفقد الشغف والدافع الحقيقي، والعمل الحقيقي نحو ما تريد تحقيقه.  

 

عقلك بطبيعته قد يرى هذه الطاقة من الكلام وهى ما تسمى بطاقة البوح والكلام خطوات حقيقية نحو بلوغ الحلم والفكرة والمشروع. هنا العقل يخدعك، يخفف عزمه ويضعف عزيمتك، ويبدد طاقة الشغف. فجأة تخمد إنت، تنطفئ.


والسبب الآخر وهو من أقوى الأسباب حسد الآخرين وطاقة الحسد التى تخترق هالتك وتفسد عليك أشياء عديدة، فليس كل الناس يحملون الخير فالكثير قد يذكره شغفك ونجاحك بفشله هو وهنا سوف نرجع مرة أخرى إلى طاقة الكلام.


لا أقول أن تخفى نجاحك بل بالعكس أظهره ولكن بعد الإنتهاء منه وإتمامه، ولكن ما دون ذلك لا يجب أن يعرف، وتوقف عن قلقك من رأي الناس، وقدر ما تؤمن به.


وإستمر بقوة ولكن في صمت الناس لا يجب عليهم معرفة لائحة خططك، فالخصوصية لا تقدر بثمن أبدا، عندما تأتي الأفكار في عقلك وتهوى تحقيقها فأنت كمن يقوم برمى بذور في أرض خصبة، أنت وحدك من يستطيع أن يسقيها، فلا تسمح لأي شخص أخر بعرقلة عملية الري.


فكر. حدد. إعمل. نفذ.. وإجعلهم يعيشون الصدمة، صدمة فرح، أو صدمة حسد وحسرات.. طاقة نواياك هي التي تحدد مصيرك ومصير حياتك فيجب أن تصلح نواياك، فعقلك هو ملكك أنت.
 

أنت القائد، وأنت المراقب، وأنت المتحكم، فأنت الرئيس، ولا تعطى السيطرة والتحكم في عقلك لأي أحد آخر، وهذا يأتي بالكتمان، فبالكتمان أنت من تتحكم في مسارك.


السكوت يحميك، والهدوء يحميك ويعزز من عمل عقلك واتخاذ القرارات.. السكوت يصنع الغموض وكلاهما يجعلان روعة التحقق مضاعفة.. الصمت والكتمان يمنحانك طاقة التركيز وما يصنع في الخفاء ينضج بسلام، إحتفظ ببعض فصول حياتك لنفسك، فليس كل ما يقال يفهم، وليس كل من يراك يتمنى لك الخير.
و صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال: “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخصوصية اتخاذ القرارات الكتمان الصمت فيتو بوابة فيتو الاعلامية ندا زيدان

مواد متعلقة

ابن أمه

ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية