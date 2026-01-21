حامل اللقب، سيناريوهات مرعبة تنتظر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

فشل فريق باريس سان جيرمان في انتزاع بطاقة الأمان بعد خسارته أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي (2-1)، وبات حامل اللقب مهددًا بالخروج من قائمة الثمانية الأوائل اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من سيناريو كارثي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان مباراة كانت في متناول يده وفرض سيطرة شبه مطلقة لأكثر من 70 دقيقة، لكنه خسر على أرض سبورتينج لشبونة البرتغالي (2-1) ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ثاني هزيمة لـ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

هزيمة محبِطة وغير متوقعة، هي الثانية فقط لباريس في المسابقة هذا الموسم، لكنها جاءت في أسوأ توقيت ممكن.

قبل جولة واحدة من نهاية هذه المرحلة الأولى، كان باريس سان جيرمان يملك فرصة شبه حاسمة لتأمين مقعده ضمن الثمانية الأوائل وضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، بدلًا من ذلك، أعاد باريس فتح باب الشكوك على مصراعيه، وترك سيناريو كارثيًا يلوح فوق حملته الأوروبية. إخفاق موجع، يكاد يكون قاسيًا حدّ القسوة.

سيناريوهات تنتظر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فهذه الخسارة قد تكون لها تبعات فورية وثقيلة على ترتيب الفريق. فبعد تسع مباريات أُقيمت ضمن هذه الجولة السابعة، تراجع باريس إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة فقط.

وهذا مركز هش للغاية، إذ يلعب عدد من المنافسين المباشرين مساء اليوم الأربعاء، وقد يقلبون موازين الترتيب رأسًا على عقب.

والليلة قد ينزلق باريس سان جيرمان خارج قائمة الثمانية الأوائل، ما يعني المرور عبر الملحق المؤهل، أو حتى الدخول في وضع أكثر تعقيدًا قبل الجولة الأخيرة.

القلق يتضاعف لأن الباريسيين كانوا قد أحسنوا انطلاقتهم في دوري الأبطال، ما أعطى انطباعًا بأن التأهل سيكون مريحًا ومضمونًا، لكن خلال 90 دقيقة فقط، تحولت تلك الطمأنينة إلى مصدر حقيقي للقلق.

