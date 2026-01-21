السيسي يشارك اليوم في دافوس 2026.. يلتقي رئيس المنتدى ويلقي كلمة في جلسة مخصصة لمصر.. ويبحث مع ترامب آخر مستجدات أزمات سد النهضة وغزة والسودان

18 حجم الخط

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

يتوجه الرئيس السيسي بعد قليل، إلى قاعة المؤتمرات بدافوس حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

ويعقد الرئيس السيسي لقاء ثنائيا مع بورجي برنده رئيس المنتدى، وبانتهاء اللقاء يتوجه الرئيس السيسى وبصحبته رئيس المنتدى إلى القاعة الرئيسية، وعقب ذلك، يشارك الرئيس في جلسة الحوار الخاصة بالرئيس السيسى، وهي جلسة مخصصة لمصر، يلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي الرئيس كلمة، يعقبها حوار تفاعلي بين الرئيس والحضور.

جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

وخلال اليوم، يشارك الرئيس السيسي في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وهي جلسة للشركات المهتمة والتي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر، يشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية.

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 تحت شعار “روح الحوار”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص، وسوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري.

قمة السيسي وترامب

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس سوف يلتقي، على هامش أعمال المنتدى، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وبدأت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 خلال الساعات الماضية في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية

ويعقد منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة كما من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي



أبرز المعلومات عن المنتدى

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن المنتدى كالتالي:

- يحمل المنتدى في دورته الـ 56 شعار "روح الحوار" حيث يؤكد قادته أن الحوار لم يعد ترفا بل ضرورة في ظل حالة عدم اليقين الراهنة

- انطلقت فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2026 أمس الأثنين في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة عدد كبير من زعماء الدول وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية

- يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب وذلك على هامش فعاليات منتدى دافوس

- قال المنظمون عن منتدى دافوسإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك بالاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للنخب الاقتصادية والسياسية والثقافية في دافوس بسويسرا على رأس وفد أمريكي كبير

- أعلن رئيس المنتدى أن 6 من قادة مجموعة الدول الـ7 بمن فيهم ترامب سيحضرون بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

- أكد رئيس منتدى دافوس أن ما مجموعه 850 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة أكبر الشركات في العالم سيكونون من بين 3000 مشارك من 130 دولة من المتوقع حضورهم هذا العام وتأكد حضور 123 رئيس دولة وحكومة إضافة إلى 400 شخصية بارزة أخرى

- يشارك في منتدى دافوس من الشخصيات البارزة الأخرى المتوقع حضورها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا بالإضافة إلى عمالقة صناعة التكنولوجيا جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

- يأتي منتدى دافوس وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة

- من المقرر أن تشهد الجلسات نقاشات مكثفة حول التنافس بين القوى الكبرى الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسواق بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الدولي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.