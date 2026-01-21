الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيلي إيليش تنتقد إدارة ترامب ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك

بيلي إيليش، فيتو
بيلي إيليش، فيتو
18 حجم الخط

انتقدت المغنية الشهيرة بيلي إيليش، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أثناء تسلمها جائزة مارتن لوثر كينج جونيور للمجتمع المحبوب للعدالة البيئية.

وقالت بيلي، خلال خطاب فوزها: "بصراحة، لا أشعر أنني أستحق هذا التكريم.. ومن الغريب حقًا أن يتم الاحتفاء بي لعملي من أجل العدالة البيئية في وقتٍ تبدو فيه هذه العدالة أقل قابلية للتحقيق من أي وقت مضى، نظرًا للوضع الراهن في بلادنا والعالم.. نشهد اختطاف جيراننا، والاعتداء على المتظاهرين السلميين وقتلهم، وانتهاك حقوقنا المدنية، وتقليص الموارد المخصصة لمكافحة أزمة المناخ لصالح الوقود الأحفوري، وتربية الحيوانات التي تدمر كوكبنا، وتحوّل حصول الناس على الغذاء، والرعاية الصحية إلى امتياز للأثرياء، بدلًا من كونه حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان لجميع الأمريكيين.. من الواضح تمامًا أن حماية كوكبنا، ومجتمعاتنا ليست من أولويات هذه الإدارة.. ومن الصعب حقًا الاحتفاء بذلك في حين أننا لم نعد نشعر بالأمان في منازلنا أو في شوارعنا".

بيلي إيليش تكشف عن كرهها لإطلاق أغاني فردية

في سياق متصل، كشفت المغنية الشابة الحائزة على جائزة  الأوسكار، بيلي إيليش، عن كرهها لإطلاق أغاني فردية.

وقالت بيلي إيليش، في تصريحات صحفية، عن رأيها في إطلاق الأغاني المنفردة: "يا إلهي، أنا أكرههم"، موضحة أنها تحب الطريقة القديمة وهي إطلاق ألبوم بالكامل، يحمل مختلف أنواع الموسيقى.

