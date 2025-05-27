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ثقافة وفنون

بيلي إيليش تحصد نصيب الأسد من جوائز AMAs

بيلي إيليش، فيتو
بيلي إيليش، فيتو

فازت المغنية الأمريكية الشابة بيلي إيليش، بـ 7 جوائز، خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMAs، والتي من أهمها  جائزة ألبوم العام عن ألبومها "HIT ME HARD AND SOFT".

 

بيلي إيليش تكشف عن البطل الخارق المفضل لها في عالم مارفل

وكشفت المغنية "بيلي إيليش"، عن شخصية البطل الخارق، في عالم مارفل السينمائي.

وقالت بيلي ايليش، في تصريحات صحفية، بأنها تشعر بالإعجاب تجاه سيمبيوت Venom، وأنها تتخيل إرتباطها به.

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تجري مفاوضات جادة، مع المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار "بيلي إيليش"، للإنضمام لعام الأبطال الخارقين.

وأشارت التقارير، أنه في حال موافقة بيلي، فإنها ستؤدي دور هام، في عالم مارڤل السينمائي، وستظهر في أكثر من عمل في الفترة القادمة.

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بيلي إيليش تكشف عن كرهها لإطلاق أغاني فردية

في سياق متصل، كشفت المغنية الشابة الحائزة على  جائزة الأوسكار، بيلي إيليش، عن كرهها لإطلاق أغاني فردية.

وقالت بيلي إيليش، في تصريحات صحفية، عن رأيها في إطلاق الأغاني المنفردة: "يا إلهي، أنا أكرههم"، موضحة أنها تحب الطريقة القديمة وهي إطلاق ألبوم بالكامل، يحمل مختلف أنواع الموسيقى.

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