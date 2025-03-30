الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بيلي إيليش تكشف عن البطل الخارق المفضل لها في عالم مارفل

بيلي ايليش، فيتو
بيلي ايليش، فيتو

بيلي إيليش، كشفت المغنية "بيلي إيليش"، عن شخصية البطل الخارق، في عالم مارفل السينمائي.

وقالت بيلي ايليش، في تصريحات صحفية، بأنها تشعر بالإعجاب إتجاه سيمبيوت Venom، وأنها تتخيل إرتباطها به.

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تجري مفاوضات جادة، مع المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار "بيلي إيليش"، للإنضمام لعام الأبطال الخارقين.

وأشارت التقارير، أنه في حال موافقة بيلي، فأنها ستؤدي دور هام، في عالم مارڤل السينمائي، وستظهر في أكثر من عمل في الفترة القادمة.

 

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بيلي إيليش تكشف عن كرهها لإطلاق أغاني فردية

في سياق متصل، كشفت المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار، بيلي إيليش، عن كرهها لإطلاق أغاني فردية.

وقالت بيلي إيليش، في تصريحات صحفية، عن رأيها في إطلاق الأغاني المنفردة،"يا إلهي، أنا أكرههم"، موضحة أنها تحب الطريقة القديمة وهي إطلاق ألبوم بالكامل، يحمل مختلف أنواع الموسيقي.

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