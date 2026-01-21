بعد تراجع أسهمها، الموسم الأخير من "سترينجر ثينجز" ينعش خزائن نتفليكس

18 حجم الخط

تجاوزت شركة نتفليكس بفارق ضئيل تقديرات وول ستريت للإيرادات خلال الربع الأخير المليء بالعطلات من العام الماضي في الوقت الذي تخوض فيه الشركة منافسة محتدمة في مزاد الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، مما أدى إلى تراجع سهمها 4 % بعد إغلاق التداول، وفقًا لـ"رويترز".

ووصلت الإيرادات إلى 12.1 مليار دولار من أكتوبر حتى ديسمبر، متجاوزة توقعات محللين استطلعت مجموعة بورصات لندن آراءهم بتسجيل 11.97 مليار. وتجاوز عدد مشتركي نتفليكس 325 مليونًا عالميًّا.



وذكرت شركة نيلسن أن نسبة مشاهدة نتفليكس الشهرية ارتفعت 10 % في ديسمبر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الموسم الأخير من مسلسل الخيال العلمي الشهير (سترينجر ثينجز) الذي حقق 15 مليار دقيقة مشاهدة.

وبثت نتفليكس أيضًا مباراتين من دوري كرة القدم الأمريكية في عطلة عيد الميلاد، وأصدرت فيلمًا ثالثًا من سلسلة (نايفز أوت) التي تدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة. وتجاوزت نتفليكس 300 مليون مشترك في نهاية 2024.

ولا يزال المستثمرون يركزون على سعي نتفليكس للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري بقيمة 82.7 مليار دولار وأصول ترفيهية أخرى، إذ تسعى للتفوق على عرض تنافسي من شركة باراماونت سكاي دانس.

