الأربعاء 21 يناير 2026
جهاز حدائق أكتوبر يواصل حملات التصدي لوصلات المياه الخلسة

وصلات المياه
وصلات المياه
شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملاته  المكبرة للتصدي بحزم لظاهرة وصلات المياه الخلسة وغير الشرعية، في إطار جهوده لحماية المرافق العامة والحفاظ على موارد الدولة، مؤكدًا أن سياسة «الغلق مستمر» ولن يتم التهاون مع أي مخالفات.

وشهدت الحملة، التي نُفذت بمشروع 1185 عمارة، التعامل الفوري مع عدد من وصلات المياه الخلسة، حيث تم قطع وضبط المياه عن المنطقة، شملت العمارات أرقام 401، 405، 462، 467، 471، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل اعتداءً صريحًا على الشبكة العامة بوصلات المياه غير الشرعية.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، أن هذه الممارسات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم، بل تُعد خطرًا مباشرًا على كفاءة الشبكات الرئيسية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، فضلًا عن تأثيرها السلبي في استدامة المرافق.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة أحياء المدينة، مع تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، لضبط المخالفين وردع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة.

وأشار الجهاز إلى أن القانون المصري ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، حمايةً للمال العام وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين.

ومن جانبه، ناشد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، السكان بضرورة الامتناع عن استخدام الوصلات الخلسة، والتعاون مع الجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وضمان الاستخدام الرشيد للمياه.

