نائب رئيس القابضة للمياه يتابع منظومة التشغيل والصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب

18 حجم الخط

تفقد اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة مياه جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، يرافقه المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية.



.وتفقد نائب رئيس الشركة القابضة مكونات محطة مياه جزيرة الدهب، وتابع أعمال التشغيل والصيانة ومنظومة جودة المياه المنتجة، حيث تعمل المحطة بطاقة تصميمية تبلغ 725 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم ما يقرب من 2.5 مليون نسمة بمناطق المنيب، ساقية مكي، العمرانية، الهرم، فيصل، وجزء من مدينة الجيزة.

وخلال الجولة، أكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واتباع طرق التشغيل القياسية، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء، والحفاظ على جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن المتابعة الميدانية لمنشآت مياه الشرب تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الأصول، مشددًا على أهمية دعم فرق العمل والارتقاء بالأداء الفني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار المهندس محمد حفناوي إلى أن الجولات الميدانية المنتظمة تستهدف تقييم الأداء على أرض الواقع، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، ودعم العاملين بالمحطات، بما ينعكس إيجابًا على استمرارية الخدمة وجودتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.