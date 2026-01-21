الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، أحمد العوضي يدخل مسابقة ملاكمة عالمية في "علي كلاي"

أحمد العوضي
أحمد العوضي
18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل علي كلاي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي دخوله سباق ملاكمة كي يصل لبطولة العالم، وذلك بعد عدم رضاه لما تفعله زوجته معه والتي تلعب دورها الفنانة درة.

ويقرر العوضي أن يتحدى الجميع ويدخل في سباق الملاكمة كي يفوز ويصبح بطل العالم.

مسلسل علي كلاي في رمضان 2026

وكان أحمد العوضي قد فاجأ الجمهور بنشره برومو تشويقي لمسلسله الجديد علي كلاي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وظهر “العوضي” في البرومو التشويقي وهو داخل الحلبة ويخوض عددا من المباريات ويقول: علي  كلاي ولا عمره هيخسر.. أنا نمرة واحدة يا كابتن.. أنا إمبراطور اللعبة 

ويعرض مسلسل علي كلاي خلال السباق الرمضاني 2026 على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".

ونشر العوضي صورة جديدة من كواليس المسلسل عبر حسابه على منصة إكس، وعلق عليها قائلا: “بنمسي على إخواتنا الجدعان”.

وظهر العوضي في الكواليس بفورمة قوية، موضحة التدريبات الشاقة التي يخضع لها من أجل تصوير المشاهد، حيث يظهر في شخصية ملاكم.

طرح برومو مسلسل علي كلاي

وطرحت قناة ON E البرومو التشويقي الأول لمسلسل علي كلاي للنجم أحمد العوضي،  المقرر عرضه في رمضان 2026.

وسيطرت أجواء الإثارة والتشويق على البرومو، حيث ظهر “العوضي”بجانب حلبة وحوله مجموعة سيارات فارهة.

وتدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

ويشارك في العمل كل من يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي علي كلاي مسلسل علي كلاي درة مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

يارا السكري تتصدر الترند بعد برومو “على كلاي” أمام أحمد العوضي
ads

الأكثر قراءة

جروبات الغش تزعم تداول إجابات امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتعليم تحقق

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خدمات

المزيد

قفزة صباحية، جنون الذهب يدفع هذا العيار إلى الارتفاع لـ 7457 جنيها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 21-1-2026

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية