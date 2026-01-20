الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إجراءات رادعة ضد مجزر دواجن يصرف مخلفاته في مجري مائي مخصص للري

مجري مائي، فيتو
مجري مائي، فيتو
18 حجم الخط

شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حملة علي المجاري المائية لمتابعة الحالة البيئية بدائرة مركز سنورس، تهدف الحملة إلي الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، و شارك فيها قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية.

تفاصيل ضبط مجزر يصرف علي المجاري المائية

وأسفرت الحملة عن ضبط  مجزر دواجن يصرف مخلفاته مباشرة علي مجري مائي مخصص للري، ما يؤدي إلي تلوث المياه، والتأثير علي الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون البيئة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية.

حملات مستمرة علي قري ومدن الفيوم

وقال الدكتور أحمد الانصاري  محافظ الفيوم، ان الحملات الرقابية  مستمرة علي قري ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات التي يتم رصدها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الرؤية الإسلامية للبيئة

يذكر أنه سبق وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية في عام 2023، أن الرؤية الإسلامية في التعامل مع البيئة تناولت العديد من الأخلاقيات العملية والتي تتمثل في: قيم المحافظة على مكونات البيئة، وقيم الاستغلال الجيد لمكونات البيئة، وقيم التكيف مع البيئة وتصحيح المفاهيم السلبية تجاهها، وقيم جمالية تتعلق بتوجيه سلوك الإنسان نحو التذوق الجمالي لمكونات البيئة.
كما أكد الأمين العام أن جهود الفقهاء في رعاية البيئة تعددت؛ حيث واجه الفقهاء مخاطر تلوث البيئة - التي ظهرت في أيامهم - بأحكام استنبطوها من مصادر التشريع الإسلامي، وهذه الأحكام يمكن أن نؤسس عليها ما جَدَّ في أيامنا من مخاطر بيئية، وما سوف يجدَّ منها؛ فقد شاعت في كتب الفقه - من مختلف المذاهب - أحكام تحظر كل ما يؤدي إلى تلوث المياه، أو الإسراف في استعمالها، وتعرض الفقهاء في مدوناتهم لأحكام تلويث الهواء والتصرف فيه، واعتبروا أن الهواء المطلق مشاع بين الناس جميعًا ولا يحق لأحد أن يتعدى عليه بالإفساد، ودعا الفقهاء إلى المحافظة على طهارة الأرض ونظافتها، وإزالة الأذى عن الطرقات، ورعاية المنازل وملحقاتها، وحماية الأوعية والأسقية من كل ما يسبب تلوثها، والعناية بأماكن التجمع من الأدناس والروائح الكريهة.

البيئة والرقص الشعبي في احتفاليات الزواج، كتاب جديد يوثق ذاكرة الجسد والطقوس في الثقافة المصرية

البيئة تبحث مع «اليونيدو» خطط ومشروعات حماية طبقة الأوزون حتى 2030

 كما بين الأمين العام السابق لمجمع البحوث الاسلامية حكم اسـتعمال النجاسات في تغذية النبات أو إصلاحه أو التأثير في طبيعته، ولهم كلام بديع في الحفاظ على توازن الحياة النباتية، ومنع الزراعة الضارة بالجسم أو بالعقل، وحظر قطع الأشجار والمزروعات لغير حاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة شءون البيئة الاجراءات القانونية الحملات الرقابية الحفاظ على الصحة حملات مستمرة مركز سنورس مدن الفيوم مدن المحافظة مخالفات بيئية

مواد متعلقة

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

بعد 10 سنوات من اتفاق باريس.. هل فشل العالم في كبح التغير المناخي؟ الأزمة في التمويل وعدم تنفيذ التعهدات.. 300 مليون شخص مهددون بالنزوح.. وخبراء: سلوك الولايات المتحدة يشجع على التهرب من الالتزامات

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

حكم صلاة الجنازة في المساجد التي بها أضرحة وقراءة القرآن عند القبر أثناء الدفن

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع
ads

الأكثر قراءة

من 2015 إلى 2026، أبرز المشاركات المصرية في منتدى دافوس

وزير الثقافة يلتقي سفير قطر بالقاهرة لبحث استعدادات العام الثقافي المصري القطري

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إنطلاق فعاليات مبادرة «منحة علماء المستقبل» بحضور رئيس الوزراء بجامعة القاهرة

بيراميدز ينهي اتفاقه مع الزمالك على ضم ناصر ماهر لمدة 4 مواسم ونصف

وزير التموين يبحث مع نواب البرلمان الطلبات المقدمة من المواطنين

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تتضاعف الأعمال في شهر شعبان؟

زوجي يترك الصلاة عند حدوث خلافات زوجية فهل على ذنب؟، الإفتاء تجيب

ما حكم إقامة ابن الزوج البالغ مع زوجة أبيه في غياب والده؟،أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية