إجراءات رادعة ضد مجزر دواجن يصرف مخلفاته في مجري مائي مخصص للري

شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حملة علي المجاري المائية لمتابعة الحالة البيئية بدائرة مركز سنورس، تهدف الحملة إلي الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، و شارك فيها قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية.

تفاصيل ضبط مجزر يصرف علي المجاري المائية

وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر دواجن يصرف مخلفاته مباشرة علي مجري مائي مخصص للري، ما يؤدي إلي تلوث المياه، والتأثير علي الصحة العامة للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لقانون البيئة، وتحرير محاضر مخالفات بيئية.

حملات مستمرة علي قري ومدن الفيوم

وقال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ان الحملات الرقابية مستمرة علي قري ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات التي يتم رصدها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الرؤية الإسلامية للبيئة

يذكر أنه سبق وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية في عام 2023، أن الرؤية الإسلامية في التعامل مع البيئة تناولت العديد من الأخلاقيات العملية والتي تتمثل في: قيم المحافظة على مكونات البيئة، وقيم الاستغلال الجيد لمكونات البيئة، وقيم التكيف مع البيئة وتصحيح المفاهيم السلبية تجاهها، وقيم جمالية تتعلق بتوجيه سلوك الإنسان نحو التذوق الجمالي لمكونات البيئة.

كما أكد الأمين العام أن جهود الفقهاء في رعاية البيئة تعددت؛ حيث واجه الفقهاء مخاطر تلوث البيئة - التي ظهرت في أيامهم - بأحكام استنبطوها من مصادر التشريع الإسلامي، وهذه الأحكام يمكن أن نؤسس عليها ما جَدَّ في أيامنا من مخاطر بيئية، وما سوف يجدَّ منها؛ فقد شاعت في كتب الفقه - من مختلف المذاهب - أحكام تحظر كل ما يؤدي إلى تلوث المياه، أو الإسراف في استعمالها، وتعرض الفقهاء في مدوناتهم لأحكام تلويث الهواء والتصرف فيه، واعتبروا أن الهواء المطلق مشاع بين الناس جميعًا ولا يحق لأحد أن يتعدى عليه بالإفساد، ودعا الفقهاء إلى المحافظة على طهارة الأرض ونظافتها، وإزالة الأذى عن الطرقات، ورعاية المنازل وملحقاتها، وحماية الأوعية والأسقية من كل ما يسبب تلوثها، والعناية بأماكن التجمع من الأدناس والروائح الكريهة.

كما بين الأمين العام السابق لمجمع البحوث الاسلامية حكم اسـتعمال النجاسات في تغذية النبات أو إصلاحه أو التأثير في طبيعته، ولهم كلام بديع في الحفاظ على توازن الحياة النباتية، ومنع الزراعة الضارة بالجسم أو بالعقل، وحظر قطع الأشجار والمزروعات لغير حاجة.

