رئيس بيلاروسيا يوقع على الانضمام لمجلس السلام بغزة

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو وقع على الانضمام إلى مجلس السلام بغزة بعد دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

 وبالأمس الاثنين ذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان صادر عنها، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يرحب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح بيلاروسيا صفة عضو مؤسس بمجلس السلام في غزة.

 

 وأضافت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيانها: تلقى الجانب البيلاروسي رسالة شخصية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، موجهة إلى رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو. يقترح فيها  على بيلاروسيا، في سياق تسوية الوضع في غزة، أن تكون أحد الأعضاء المؤسسين "لمجلس السلام".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "هلسنجن سانومات" الفنلندية، في تقرير لها، بأن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تلقى دعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة.

وقالت الصحيفة الفنلندية: “تلقى رئيس الجمهورية ألكسندر ستوب دعوة للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل "مجلس السلام" لغزة، ووعد بالكشف قريبا عن قائمة أعضائه.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويضم شخصيات منها روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

