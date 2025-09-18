بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

وقعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، غرامة قدرها 60 ألف جنيه، على مستأجري شاطئ النخيل بسبب قيام إحدى الكافيهات بإقامة حفلات خليعة للراقصين والراقصات وانتشرت تلك الفيديوهات وسط شكاوى رواد الكافيهات والشاطئ.

وأجرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تحقيقا في الفيديوهات للرقاصات الخليعة والمثيرة التي كان بطلها طارق ميشو وآخرين على شاطئ النخيل غرب والتي تقدمها إحدى الكافيهات ورفضت التوقف.

وتحققت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من صحة تلك الفيديوهات وأنها كانت على شاطئ النخيل بالفعل، وجرى توقيع غرامة مالية تقدر بـ ٦٠ ألف جنيه على المستأجر الفعلي للشاطئ خالد عشري والتشديد على منع تلك الحفلات وإنذاره بفسخ التعاقد.

وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الراقصين يدعى طارق ميشو، بأداء رقصات خليعة وسلوك غير سوي في أحد الكافيهات على شاطئ النخيل، واستمراره على هذا النهج خلال الفترة الماضية وسط تعدد الشكاوى، بالإضافة إلى بثه لمقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى تجهيز قوة أمنية وتوجهت لمكان الكافية علي شاطئ النخيل وألقت القبض عليه حال أدائه إحدى الرقصات وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر أن الجزء الفاصل بين الشاطئ وكورنيش النخيل والذي يتبع محافظة الإسكندرية، وجرى استئجار مساحته ضمن التعاقد علي الشاطئ تحول لحالة من الفوضى من ملاهي وألعاب خطرة بالإضافة إلى استئجار الكافيهات على كورنيش النخيل والتي تقدم فقرات فنية ورقاصات، بالإضافة إلى وجود أكثر من شخص يقدم رقصات من بينهم طارق ميشو الذي ألقى القبض عليه.

