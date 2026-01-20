القومي للترجمة يعلن خصم 25% على إصداراته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بحضور استثنائي يضم ما يقرب من 500 عنوان من أحدث وأهم إصداراته، في مختلف مجالات الفكر الإنساني، من الفلسفة والتاريخ، إلى الأدب والعلوم الاجتماعية، مرورًا بقضايا الهوية والذاكرة والنقد المعاصر.

ويأتي هذا الحضور تتويجًا لدور المركز بوصفه أحد أهم الجسور الثقافية بين العربية وثقافات العالم، وسعيه الدائم إلى إتاحة المعرفة المترجمة بلغة رصينة، ورؤية منفتحة، وانحياز أصيل للقارئ.

خصم 25٪ على إصدارات القومي للترجمة بمعرض القاهرة للكتاب

وانطلاقًا من إيمان المركز القومي للترجمة، بأن المعرفة حق للجميع لا رفاهية للنخبة، أعلن المركز القومي للترجمة عن خصم 25% على جميع إصداراته ولكافة الفئات طوال أيام انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دعوة صريحة للاقتراب من الكتاب، ولتشجيع الأجيال الجديدة على اكتشاف عوالم الفكر والترجمة.

من الجدير بالذكر أن جناح المركز القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يتواجد في صالة 2 بجناح رقم B5.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي

