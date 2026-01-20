الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الإعدادية بالإسكندرية عن امتحاني الإنجليزي والهندسة: بعض الأسئلة صعبة وتحتاج إلى وقت أطول (فيديو)

طلاب الإعدادية بالإسكندرية
طلاب الإعدادية بالإسكندرية
تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عقب انتهائهم من تأدية امتحاني  الإنجليزى والهندسة. 

معتمد جمال يجهز بديل عمر جابر في الجبهة اليمنى للزمالك

التحقيق في واقعة تصوير طالبة بالشهادة الإعدادية لامتحان العلوم بالمنوفية

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد آراء طلاب الشهادة الإعدادية.

وقال الطالب مالك محمد: بعض أسئلة الامتحان جاءت صعبة والامتحان يحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة. 

وأضاف الطالب ياسين أحمد، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحا أن هناك أسئلة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير من الطلاب للإجابة على الأسئلة والمراجعة الكاملة. 

وكان الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أعلن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 للشهادة الإعدادية وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ.

وأكد (أبو زيد) انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية أمام (333) لجنة امتحانية بهدوء واستقرار في بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب دون حدوث أية معوقات، وكذلك التزام تام من الملاحظين ورؤساء اللجان، وأشاد بانضباط الطلاب.

وقام مدير المديرية بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأثنى على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وشدّد  (أبوزيد) على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

