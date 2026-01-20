18 حجم الخط

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية بمدينة دكرنس الممتدة منذ الصباح، حيث قام بجولة تفقدية داخل مستشفى دكرنس العام، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل وجودة الأداء داخل الأقسام المختلفة.

في جولة مفاجأة..محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام

وشملت جولة المحافظ المرور على عيادات الحج، حيث اطمأن على توافر الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين المتقدمين للكشف الطبي لأداء الفريضة، ومدى جاهزية الأطقم الطبية، كما تفقد قسم الأسنان واطلع على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية.

استمرار توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى والمترددين وحسن استقبالهم

كما شملت جولة محافظ الدقهلية قسم الصيدليات، حيث شدد المحافظ على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وصرفها للمواطنين بسهولة ويسر، إلى جانب تفقد مبنى العيادات الخارجية، والوقوف على مستوى الانضباط والنظافة وانتظام العمل داخل العيادات.

استمرار متابعة توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للمواطنين وسد العجز في أي نواقص أولا بأول

وأكد اللواء طارق مرزوق، خلال الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، وتسعى إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما وجه المحافظ، الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية، باستمرار حسن استقبال ومعاملة المرضى، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط داخل جميع الأقسام، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، مثمنا جهود مديرية الصحة بالدقهلية.

الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين في مقدمة أولويات الدولة حرصا على صحة المواطنين

وحرص محافظ الدقهلية على اللقاء بالمرضى والمترددين على المستشفى والاستماع إليهم مؤكدًا سعيه الدائم لتوفير كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية وعلى مستوى كافة القطاعات الخدمية.

