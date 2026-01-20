ميجان ذي ستاليون تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

18 حجم الخط

كشفت المغنية الشهيرة ميجان ذي ستاليون، عن موعد طرح ألبومها الجديد، الذي يحمل عنوان "MEGAN ACT III".

وقالت ميجان في تصريحات صحفية، لمجلة بيبول: “أنا بالتأكيد في الاستوديو.. أبتعد قليلًا عن الجميع حاليًا لأنني أريد فقط العمل، أوشكت على الانتهاء من الجزء الثالث، وستُطرح الموسيقى هذا العام، أرجو من المعجبين منحي بعض الوقت.. سأكون في النادي الرياضي وفي الاستوديو - النادي الرياضي وفي الاستوديو”.

الحكم على توري لينز بالسجن 10 سنوات بتهمة إطلاق النار على ميجان ذي ستاليون

في سياق متصل، حكمت المحكمة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بالسجن علي المغني، توري لينز لمدة 10 سنوات بتهمة إطلاق النار على قدم المغنية السمراء ميجان ذي ستاليون.

وقررت هيئة المحلفين في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، أن مغني الراب الكندي توري لينز مذنب، بإطلاق النار على المغنية ميجان ذي ستاليون.

ووجهت المحكمة للمغني توري لينز، ثلاث تهم جنائية، وهي إهمال إطلاق سلاح ناري، والاعتداء بسلاح ناري شبه آلي، وحمل سلاح ناري محشو وغير مسجل.

يذكر أن حادثة إطلاق توري لينز، النار، على ميجان ذي ستاليون، وقعت في عام ٢٠٢٠، حيث أطلق النار عليها من سلاح ناري، وإصابتها في قدمها.

ومن جانبهم اعترضت عائلة توري لينز، على الحكم، حيث صرخ العديد من أفراد عائلة توري لينز، بعد قراءة الحكم، بما في ذلك والده وزوجة أبيه.

احتمال هروب توري من البلاد

وكانت مصادر مرتبطة بالقضية، كشفت أن محامي توري لينز، كانوا على اتصال بمسئولي الهجرة، قبل صدور الحكم الإدانة، وقد قيل أن هناك احتمالا قويا بأن توري لينز سيضطر لمغادرة البلاد، هروبا من السجن.

ويأتي هذا الحكم بعد الاستماع إلى عدد من الشهود، لسرد ما حدث في تلك الليلة، كما أن ميجان أدلت بشهادتها، مشيرة بإصبعها إلى توري لينز بصفته مطلق النار عليها.

وقالت ميجان ذي ستاليون، إنها شاهدت توري لينز في تلك الليلة مع البندقية، موضحة أنها تتذكر أنه أطلق النار عليها، خلال جلوسه في سيارته الكاديلاك إسكاليد، وادعت أنه صرخ عليها قائلا: "ارقصي، أيتها ….." وشهدت أيضًا أن توري عرض عليها مليون دولار للتكتم على الموضوع والصلح.

