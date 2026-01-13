بيونسيه تصنع التاريخ في حفل ميت جالا

الثلاثاء 13 يناير 2026
 أكدت تقارير صحفية، أن المغنية الأمريكية  بيونسيه، ستعود العام الجاري إلى حفل ميت جالا، في عودة مرتقبة للغاية، بصفتها رئيسة مشاركة.

وذكرت التقارير، أن بيونسيه ستصنع التاريخ، كأول امرأة سمراء تشغل منصب الرئيسة الفخرية، والرئيسة المشاركة، في آن واحد.

 

بيونسيه أغنى فنانة سمراء في العالم

 تفوقت النجمة الأمريكية بيونسيه، رسميًا على ريهانا في ترتيب فوربس، لتصبح أغنى فنانة سمراء في العالم.

وقفزت بيونسيه إلي المرتبة 3113 عالميًا، بين أغنياء العالم، بينما تراجعت ريهانا إلي المرتبة  3127، في القائمة.

 

Image
ترتيب بيونسيه

 

"فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات

 وانضمت المغنية الأمريكية  بيونسيه إلى نادي المليارديرات رسميا، لتصبح بذلك خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز.
 

وأعلنت مجلة "فوربس"، أن  المغنية الأمريكية بيونسيه أصبحت مليارديرة، لتنضم  إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت وبروس سبرينجستين وريهانا، وفق مجلة فوربس المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم.

 

وحقَّقت بيونسيه البالغة 44 عامًا هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية.


في العام 2023، حققت بيونسيه بجولتها العالمية "Renaissance" إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار، بحسب "فرانس برس".

ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم "كاوبوي كارتر" الذي حاز جائزة جرامي، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحا في العالم عام 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوج موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة فوربس أن  بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرا في العالم.

وذكرت المجلة أنه رغم أن بيونسيه وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر وعلامة تجارية للويسكي وخط ملابس، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمي.

بيونسيه تصدر ألبومها الجديد في النصف الأول من 2026

في سياق متصل، ذكر عدد من التقارير الصحفية  أن النجمة بيونسيه تُخطط لإصدار ألبومها الجديد الذي لم يتم تسميته بعد، ويعد الفصل الثالث من ألبومها المُستوحى من موسيقى الروك، وذلك في النصف الأول من عام 2026.

وحطمت المغنية الأمريكية بيونسيه، رقمها القياسي لأعلى إيرادات حفل غنائي لفنانة، حيث حققت 17.7 مليون دولار  إيرادات، لكل حفل من جولة COWBOY CARTER في ولاية هيوستن.

