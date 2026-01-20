الثلاثاء 20 يناير 2026
رياضة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره أرسنال الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أرسنال

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كريستيان كيفو، المدير الفني لنادي إنتر ميلان لقاء أرسنال بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: كارلوس أوجوستو، ستيفان دي فري، ماتيو دارميان.

في خط الوسط: لويس هنريكي، نيكولا باريلا، أسلاني، زاليفيسكي، ديماركو.

في خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، سيباستيانو إسبوزيتو.

موعد مباراة أرسنال ضد الإنتر

وتقام مباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، فيما خسر مباراتين.

فيما يحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، كما لم يخسر أي لقاء حتى الآن.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الجريدة الرسمية