عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

أعلن سيرغي بوغاتشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء، أن توهجا بمستوى X9.1 حدث على الشمس، ما سيؤدي إلى حدوث عاصفة مغناطيسية تستمر لعدة أيام.

ووفقا له، رصد في الساعة 15.0 تقريبا يوم الخميس بتوقيت موسكو أكبر توهج على الشمس مستواه X9.1. وهو الأقوى منذ 6 سبتمبر عام 2017، حيث كان مستوى التوهج حينها X9.3.

أكبر توهج على الشمس

وبحسب «روسيا اليوم»، يشير العالم، إلى أن هذا التوهج حدث بالضبط في مركز قرص الشمس أي مباشرة على خط الشمس- الأرض. وقد حدث في نفس هذا المكان قبل أكثر من يوم توهج آخر مستواه X7.1، لذلك من المتوقع حدوث عواصف مغناطيسية تستمر لعدة أيام.

ويقول: "إذا تأكد انبعاث بلازما شمسية ثانية باتجاه الأرض ناجمة عن التوهج الثاني، فإن العواصف المغناطيسية ستستمر عدة أيام متواصلة".