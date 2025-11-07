ترامب يهاجم بيلوسي: امرأة شريرة وعبء كبير على البلاد

18 حجم الخط

في تصريح جديد أثار جدلًا واسعًا، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، واصفًا إياها بأنها "امرأة شريرة وعبء كبير على البلاد"، معربًا عن سعادته بتقاعدها.

ترامب: تقاعدها "خدمة جليلة للولايات المتحدة"

قال ترامب إن خروج بيلوسي من الحياة السياسية يُعد "خدمة جليلة للولايات المتحدة"، مضيفًا أنها "تسببت بأضرار كبيرة على مستوى السمعة والأداء السياسي"، في إشارة إلى خلافاتهما الحادة خلال فترة رئاسته (2017–2021).

بيلوسي تعلن تقاعدها بعد مسيرة 40 عامًا

جاءت تصريحات ترامب بعد إعلان نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 85 عامًا، نيتها التقاعد في يناير 2027 مع نهاية ولايتها الحالية، لتختتم بذلك مسيرة سياسية استمرت نحو أربعة عقود.

وقالت بيلوسي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجهته إلى سكان سان فرانسيسكو، الذين تمثلهم منذ عام 1987:"لقد استمتعت حقًا بتمثيل صوتكم في الكونجرس".

أول امرأة تترأس مجلس النواب

تُعد بيلوسي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس النواب، وأحد أبرز الوجوه الديمقراطية خلال العقود الماضية.

وخلال الولاية الأولى لترامب، كانت من أشد خصومه السياسيين، إذ واجهته بقوة أولًا كزعيمة للأقلية، ثم كرئيسة للمجلس بعد استعادة الديمقراطيين الغالبية عام 2019.

