بيع هذا الثنائي، نجم الأهلي يضع روشتة لحل أزمات الزمالك

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن بيع بعض لاعبي نادي الزمالك أصبح خيارًا ضروريًّا في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي، مشددًا على أن الإدارة استفادت من دروس سابقة أبرزها ملف أحمد سيد زيزو.

محمد عبد الجليل يطالب ببيع ناصر ماهر وحسام عبدالمجيد لحل أزمات الزمالك

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن حسام عبدالمجيد لاعب مميز، مؤكدًا أن الزمالك تعلم من تجربة رحيل زيزو، ويسعى حاليًا للاستفادة ماديًا من بيع اللاعب بدلًا من خسارته مجانًا.

وأضاف: "أنا مع بيع ناصر ماهر وحسام عبد المجيد، لأن ده الحل الوحيد قدام الزمالك دلوقتِ لتسديد مستحقات اللاعبين وحل جزء من الأزمات".

وأوضح عبد الجليل أن الاستقرار المالي يجب أن يكون أولوية في المرحلة الحالية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض الخسائر الفنية المؤقتة، مؤكدًا أن عدم سداد المستحقات قد يؤدي إلى أزمات أكبر داخل غرفة الملابس.

ناصر ماهر إضافة قوية لفريق بيراميدز

واختتم تصريحاته بتأكيد أن ناصر ماهر سيكون إضافة قوية في حال انتقاله إلى بيراميدز، مشيرًا إلى أنه لاعب مؤثر وقادر على صناعة الفارق مع أي فريق ينضم إليه.

