رئيس جهاز مستقبل مصر: استخدام أحدث التقنيات الزراعية لترشيد المياه

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، بمقر الجهاز بمحور الضبعة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والبروفيسور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والري بدولة السودان، والوفد المرافق لهما.

وذلك للاطلاع على جهود جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات استراتيجية رائدة في استصلاح الأراضي وربطها بالصناعات الغذائية الحديثة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي مع الجانب السوداني في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة.

بدأت الزيارة بعرض فيديو تعريفي ركز على جهود جهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي بمواقع مختلفة بالجمهورية، مع حرصه على تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة عبر ربط هذه المشروعات بمشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب مشروعات التخزين اللوجيستي وفي مقدمتها مركز سفنكس لتداول الحاصلات الزراعية ومجمعات التبريد والتخزين وصوامع الحبوب.





وأجريت جولة ميدانية شملت مشروع الدلتا الجديدة، حيث اطلع الضيفان على مشروعات زراعة القمح والبطاطس والفواكه، واستمعا إلى عرض تفصيلي حول اعتماد جهاز مستقبل مصر على أحدث النظم والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تسهم في ترشيد الموارد المائية وتعظيم معدلات الإنتاج.

كما شملت الجولة زيارة مجمع صوامع الحبوب بمدينة مستقبل مصر الصناعية، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، والذي يُدار من خلال منظومة تشغيل وتحكم متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي وتقليل الفاقد والهدر ودعم الاستدامة البيئية، أعقبها زيارة مجمع الثلاجات المتخصص في حفظ وتداول المنتجات الزراعية وفق أعلى المعايير الفنية.

وأشاد الوزيران المصري والسوداني بالجهود المتميزة لجهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات الزراعية ومنظومة التخزين الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة ورفع كفاءة الإنتاج القومي.

ومن جانبه، أكد رئيس جهاز مستقبل مصر استعداده التام للتعاون مع الأشقاء في السودان لدراسة تنفيذ مشروعات تنموية هناك، وإعداد خطة متكاملة للمشروعات المقترحة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لإجراء الدراسات السوقية اللازمة، فيما أعرب الوزير السوداني عن التزامه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح التعاون المشترك.

