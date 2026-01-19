رئيس أوغندا للسيسي: نتطلع لاستقبالكم قريبا

18 حجم الخط

أعرب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، عن تقديره البالغ لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبديًا اتفاقه مع ما ذكره الرئيس حول أولوية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أعرب عن تطلعه لاستقبال الرئيس في أوغندا قريبًا.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة لشقيقه الرئيس موسيفيني بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب الأوغندي في القيادة الحكيمة للرئيس موسيفيني، كما نوه الرئيس بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وأوغندا، مشددًا على حرص مصر على تطويرها، والبناء على الزخم الذي شهدته العلاقات في السنوات الأخيرة، وكذلك على نتائج زيارة الرئيس موسيفيني لمصر في أغسطس ٢٠٢٥.

