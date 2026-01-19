الإثنين 19 يناير 2026
إسكان الشيوخ تناقش ملف التصالح في مخالفات البناء

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور احمد الشعراوي رئيس اللجنة ملف التصالح في مخالفات البناء بناء علي الاقتراح المقدم من النائب اكمل الله فاروق محمد بشان وضع خطة شامله لمعالجة مشكلات المواطن المصري في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتطور منظومة البت في الطلبات المقدمة.

ومن جانبه أكد الشعراوي أن الحكومة تعمل في هذا الملف بعناية فائقة وبتطور كبير من اجل العمل علي سرعة الانجاز وراحة المواطن وفي الوقت نفسه المحافظة علي حقوق الدولة.

معالجة كافة الأخطاء 

وأضاف الشعراوي قائلا إن ملف التصالح في مخالفات البناء ملف هامة جدا ويمس قطاع كبير من المواطنيين ومن اجل هذا تم مراجعة هذا الملف اكثر من مرة حتي بعد اصدار القانون واللائحة التنفيذية يتم العمل علي معالجة كافة الاخطاء والمشاكل التي ظهرت علي ارض الواقع بحكم التطبيق الفعلي ولذلك فان نهج الحكومة في هذا الملف التصحيح والتطوير والتحديث بصفة مستمرة بما يخدم المواطن المصري وينجز العمل بوتيرة سريعية وبجودة عالية في اطار منظومة متكاملة من خلال مرراكز التكنولوجيا المنتشرة في كافة ربوع دواوين عام المحافظات والمراكز وهذا النظام يعمل بكفاءة وسرعة ويقلل من الفساد حيث يتم فصل متلقي الخدمة عن مقدمي الخدمة وبالتالي القضاء علي الرشوة والمحسوبية والفساد.

وأشار الشعراوي بان منظومة ملف التصالح في مراجعات مستمرة بناء علي التطبيق الفعلي بحيث اذا ما ظهرت مشاكل متكررة يتم العمل علي تعديل اوضعها سواء من خلال قرارات ادارية او تعديل اللائحة التنفيذية او من خلال عمل تعديل تشريعي اذا ما اقتضي الامر.

ومن جهة أخري ناقشت اللجنة عدد من الاقتراحات برغبات منها اقتراح النائبة هند جوزيف بشان رفع عدد من اعمدة الضغط العالي للبدء في مشروع مجمع المدارس بمركز القوصية بمحافظة اسيوط واوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الكهرباء والشركة القابضبة بشان رفع تلك الاعمدة مع موافاة اللجنة بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك الاعمال.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح الخاص بالنائب عمرو التونسي بشان استخدام مبني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة مؤقتة لمبني مستشفي الزقازيق العام  واوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لدراسة الطلب وموافاة اللجنة بامكانية تطبيقة من عدمة والاسباب التي ادت لاتخاذ القرار  اذا كان القرار بالرفض.

كما ناقشت اللجنة اقتراحين من النائب فايز ابراهيم محمد بشان سرعة رصف بعض الطرق بمدينة العريش ومدينة الشيخ زويد وسرعة تطوير كورنيش العريش ورفع كفاءة الشاطئ لمدينة الشيخ زويد.

واوصت اللجنة بمخاطبة محافظة شمال سيناء لسرعة الانتهاء من تلك الاعمال بالتعاون والتنسيق مع ما تراه من هيئات ومؤسسات الدولة.

