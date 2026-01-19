الإثنين 19 يناير 2026
مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مواعيد رفع الضريبة العقارية في القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على تعديل المادة (20) الفقرة الأولي من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر رقم196لسنة 2008 وذلك مع الأخذ بالتعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس بضبط الصياغة في البند الأول من الفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير  والحكومة.

منطقة الضرائب العقارية

وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة:
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.

اخطار منطقة الضرائب العقارية

وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذه المادة ومن بينها  أخطار منطقة الضرائب العقارية  الشخص حال رفض طلبه  برفع الضريبة.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي: قرار رفع الضريبه  قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها".

