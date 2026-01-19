إعلام الشيوخ تناقش مقترح تعديل مواعيد بث البرامج التعليمية

18 حجم الخط

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، اقتراح برغبة مقدم من النائب باسم كامل، بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على قنوات التليفزيون المصري.

تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية

استعرض النائب باسم كامل، مبررات الاقتراح، مؤكدا أن مواعيد البث الحالية لا تتناسب مع أوقات تواجد الطلاب بالمنزل، ما يقلل من استفادتهم من هذه البرامج التعليمية المهمة.

إعادة بث البرامج التعليمية في مواعيد مناسبة للطلاب

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة بث البرامج التعليمية، وإعاداتها في مواعيد مناسبة وثابتة لتسهل المتابعة.

وشدد النائب، على زيادة المحتوى الذي يشمل الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي بتنوعاتهم من عام ولغات وأزهري وفني فقط ليشمل أيضا سنوات النقل مع الشهادات العامة.

مسئول بالتلفزيون يعد بدراسة مقترح تعديل مواعيد بث البرامج التعليمية

وأكد نائب رئيس التليفزيون المصري، تفهمه لمطالب اللجنة والاقتراح المقدم، ووعد بتغيير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية وزيادة مدد البث، إلى جانب تكثيف التنويهات والإعلانات التعريفية لضمان وصول البرامج إلى أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد النائب باسم كامل أن هذا الطلب يعكس حرصه على دعم العملية التعليمية وتعظيم الاستفادة من الدور الوطني للتليفزيون المصري في خدمة الطلاب والصالح العام.



