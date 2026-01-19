في ذكرى رحيلها، "عصمت عبد العليم" صوت جميل طواه النسيان رغم الغناء مع الكبار

18 حجم الخط

عصمت عبد العليم، مطربة وممثلة مصرية وعازفة عود، واحدة من الأصوات التي لم تنل ما تستحقه من اهتمام، رغم موهبتها الواضحة ومسيرتها الفنية الثرية، عرفت بتقديم الدويتوهات عبر الإذاعة، وغنت إلى جوار عمالقة الطرب مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، لكنها بقيت بعيدة عن دائرة الشهرة الواسعة.

هي الصوت الذي لا ينسى في أوبريت «الليلة الكبيرة» من كلمات صلاح جاهين وألحان الشيخ سيد مكاوي، حين غنت المقطع الشهير: «طار في الهوى شاشي وأنت ما تدراش يا جدع».

رحلت عصمت عبد العليم عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 19 يناير عام 1993.

في بداياتها، قدمت عصمت دويتو مع الفنان عبد الحليم حافظ بعنوان «البلبل والزهرة» من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان يوسف شوقي، كما شاركته في نشيد العهد الجديد، إلا أن هذه البدايات القوية لم تكن كافية لتحقيق الشهرة التي حلمت بها.

عصمت عبد العليم - أوبريت الليلة الكبيرة

اكتشفها رياض السنباطي بالصدفة

ولدت عصمت محمد إبراهيم الجندي، الشهيرة بـ عصمت عبد العليم، عام 1923 في مدينة المنصورة.

بدأت حكايتها مع الغناء حين زار الموسيقار رياض السنباطي أحد أصدقائه، فاستمع مصادفةً إلى صوت ابنته وهي تعزف العود وتغني.

أدرك السنباطي فورًا موهبتها، ونصح والدها بالانتقال إلى القاهرة لإلحاقها بالإذاعة المصرية. وإيمانًا بصوتها، لحن لها أغنيتها الأولى «نجمة في سماكي».

بهذه الأغنية نفسها اجتازت عصمت اختبارات الإذاعة بنجاح لافت، واعتمدت مطربة رسمية، وقدمت أكثر من 130 أغنية في الحفلات والإذاعة، ورغم جمال صوتها وتنوع أعمالها، لم تنجح في تسويق نفسها عبر الصحافة أو الإعلام، فظل اسمها بعيدًا عن الأضواء.

أبرز أغانيها

من أشهر ما غنّت عصمت عبد العليم: البلبل والزهرة، يا ورد على فل وياسمين، رايحين على سوقنا، بسبس ناو (من أوبريت الشاطر حسن)، كل غالي وله ثمن، ما تقولش ياريت على شيء فاتك، يا أم النسب عالي، الدنيا في إيدي، عروستنا مين قدها، صعبان عليا، علي يا قلبي، غرد العصفور في أيكته، إسكتش العنب، آه مال الهوى، الصبح جميل ما أحلاه، يا ضحكة حبيبي، دي غلاوتك بالدنيا وغيرها.

الأغاني الوطنية

كان لها حضور مميز في الغناء الوطني، وقدمت أعمالًا مثل: طاير يا حمام، كل عام وأنتم بخير، نشيد السلاح، صوت فلسطين، مصر وادي النيل، سمعة بلدنا، بلد الأحرار، المصرية، عيد الشباب، فرحة الشعب، عيد الثورة، الهرم، الماضي والحاضر، بنت مصر، انتصار الشباب، شارع الغورية، حلم شعب، من مصر لإسكندرية.

الأوبريتات الإذاعية

شاركت في عدد كبير من الأوبريتات، من أبرزها: الليلة الكبيرة، الطير الحائر، الثورة، أم شناف، لولا الندى، الشاعر والوردة، جزيرة السبع بنات، حلم شعب، رحلة شباب، ست الدار، فرح شرقاوي، ليالي الأنس، التمر حنة، جلنار وغيرها.

في السينما

ظهرت عصمت عبد العليم كمغنية في عدد من الأفلام السينمائية، منها: سيد درويش، عائشة، قلوب الناس، آخر كدبة (مع فريد الأطرش)، ظلموني الناس، انتصار الشباب، عبيد المال، أمير الانتقام، المصيدة، ست الدار، مملكة النساء، ليلة غرام وغيرها.

