الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القابضة للبتروكيماويات تستضيف وفدا صينيا لبحث جذب الاستثمارات

القابضة للبتروكيماويات،
القابضة للبتروكيماويات، فيتو
18 حجم الخط

استضافت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة الصين للهندسة البترولية والبتروكيماوية (CPPEI)، لبحث فرص التعاون والاستثمار في المشروعات القائمة والمستقبلية، وترأس اللقاء الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات بحضور نواب رئيس الشركة، وممثلي الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات إنبي وبتروجيت وإيبروم.

وخلال الاجتماع تم استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة القومية للتوسع في صناعة البتروكيماويات، إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة لزيادة القيمة المضافة وتعظيم مساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد المصري وتوطين منتجات محلية الصنع لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

الوفد الصيني يشيد بتطور صناعة البتروكيماويات 

وأشاد الوفد الصيني بالتطور الذي تشهده صناعة البتروكيماويات في مصر، وبالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر في هذه الصناعة.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في تنمية وإنشاء مجمعات بتروكيماويات جديدة، والاستثمار المشترك، إلى جانب الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الصينية في هذه الصناعة وتطبيقها في مصر.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل البيانات الفنية والدراسات الاقتصادية، بما يمهد لتحديد آليات تنفيذ مشروعات مصرية صينية في مجال البتروكيماويات لدعم دور مصر كأحد مراكز هذه الصناعة علي المستوى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البتروكيماويات الهيئة المصرية العامة لل الشركة القابضة للبتروكيماويات الفاتورة الاستيرادية الفرص الاستثمارية الواعدة بتروجيت هندسة البترول صناعة البتروكيماويات مشروعات مصر
ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

إيراد النهر يتراجع، باحث بحوض النيل: التدفق غير منتظم ومنسوب بحيرة سد النهضة ينخفض

انتهى الحلم، ماذا قالت صحف المغرب عقب خسارة لقب أمم أفريقيا؟

الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"البحوث الإسلامية" يوضح فضل شهر شعبان واستحباب طاعة الله في وقت الغفلة (فيديو)

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية