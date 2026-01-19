التحفظ على 2 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

18 حجم الخط

تمكنت حملة رقابية مكبرة بالدقهلية من التحفظ على 2 طن دقيق مدعم قبل التهريب للسوق السوداء، وتم تحرير 23 محضرا متنوعا في حملة رقابية على 30 مخبزًا بمراكز المنصورة وبلقاس وشربين ، والتحفظ على 800 رغيف مدعم تباع في السوق السوداء.

تأتي الحملات استمرارًا للاستجابة لشكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتولى رصدها فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام.

حيث كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من قِبَل فريق الرصد بالمركز الإعلامي بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت لجنة تفتيشية بالتنسيق مع علي حسن وكيل وزارة التموين، برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، ومصطفى عوض مفتش بالرقابة التموينية، بالمرور على 30 مخبزا في مراكز بلقاس وشربين والمنصورة.

وأسفر المرور عن تحرير 23 مخالفة متنوعة شملت قرى القنان والعريض والمعصرة وبندر بلقاس وبندر شربين ومنية بدواي بمركز المنصورة ومصادرة مايقرب من 800 رغيف مدعم تباع بالسوق السوداء، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وشملت المحاضر نقص وزن يصل إلى 22 جرام وتصرف في دقيق حوالي 58 شيكارة، ومحاضر عدم نظافة وعدم وجود قائمة إعلان وعدم وجود سجل وعدم إعطاء بون وضرب بطاقة وهمي.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

