ضبط سيارة محملة بأسمدة مهربة قبل بيعها في السوق السوداء بالوادي الجديد

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، بالاشتراك مع المحافظة، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الأسمدة المهربة، كانت متجهة إلى محافظة أسيوط عبر منطقة النقب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المواد المدعمة.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، لـ «فيتو»، أن الحملة تمكنت من اعتراض السيارة المحملة بـ 45 شيكارة سماد مدعم، قبل توجهها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لتوزيع الأسمدة المدعمة.

وقالت وكيل تموين الوادي الجديد، إنه جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت في تصريحها لـ فيتو، شن حملات مكبرة على محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية، بهدف السيطرة على الأسمدة المتداولة ومنع تهريب السماد المدعم إلى السوق السوداء، أو طرح أسمدة مجهولة المصدر للتداول.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشددت، على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمطاعم، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وشددت على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

