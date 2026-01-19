موعد عرض فيلم "قصر الباشا" عبر منصة mbc شاهد

18 حجم الخط

كشفت منصة mbc شاهد عن موعد عرض فيلم “قصر الباشا” بطولة الفنان أحمد حاتم والنجم حسين فهمي، وذلك بعد رفع الفيلم من دور العرض السينمائي المصري.

موعد عرض فيلم قصر الباشا على شاهد

ويعرض فيلم قصر الباشا عبر المنصة يوم 22 يناير الجاري.

فيلم قصر الباشا

كان فيلم “قصر الباشا” قد تم طرحه بدور العرض السينمائي مطلع شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يتم رفعه خلال الأيام الماضية.

قصة فيلم قصر الباشا

أحداث فيلم “قصر الباشا” تدور في إطار من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

وتنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر، ويحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها أبطال “قصر الباشا”، وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

أبطال فيلم قصر الباشا

الفيلم بطولة نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، من إخراج محمد بكير.

وكان الفنان أحمد حاتم قد أكد في تصريح خاص لـ “فيتو” في وقت سابق أن الفنان حسين فهمي من أكثر النجوم الذين دعموه في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه دعمه أول مرة للمرة في فيلم لمح البصر، مؤكدًا أنه كان إضافة كبيرة لفيلم “قصر الباشا” كما استمتع معه خلال كواليس العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.