شاهد لقطات من كواليس فيلم قصر الباشا (صور)

حرص الفنان صدقي صخر على مشاركة الجمهور صورا من كواليس فيلم “قصر الباشا”، تزامنًا مع طرح الفيلم اليوم في دور العرض المصرية، وذلك عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

فيلم قصر الباشا 

وفيلم "قصر الباشا" يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "قصر الباشا" الأغنية الدعائية للعمل، والتي قدمها مطرب المهرجانات مسلم. 

أغنية باشا من تأليف مصطفى حدوتة وألحان مسلم وإيهاب كلوبيكس.

ويدور فيلم “قصر الباشا” في إطار من الإثارة والغموض حول جريمة قتل حدثت في قصر تاريخي.

وتنتمي قصة الفيلم الذي يأتي من تأليف محمد ناير لتستعيد روح السينما البوليسية بمصر، ويحتوي العمل على عدد كبير من مشاهد الأكشن التي يقدمها أبطال “قصر الباشا”، وعلى رأسهم الفنان أحمد حاتم.

