وزير خارجية الدنمارك: ترامب شخص غير عادي والولايات المتحدة أكبر من الرئيس

وصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكيه راسموسن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه شخص غير عادي، إلا أن الولايات المتحدة أكبر من رئيسها.

وزير الخارجية الدنماركي يصف ترامب بأنه شخص غير عادي

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الدنماركي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي في أوسلو، الأحد، حيث أشار الوزير النرويجي إلى أن "المبادئ الأساسية في السياسة الدولية تتعرض للتشكيك فيها الآن".

ورد عليه الوزير الدنماركي، قائلا: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق تلك المبادئ. والرئيس الأمريكي غير عادي، إن استخدمنا التعبير الدبلوماسي، لكن الولايات المتحدة أكبر من رئيسها بمفرده".

ترامب يفرض رسوما جمركية على دول أوروبية

وتعليقا على الرسوم التي أعلن ترامب فرضها يوم السبت على الدول التي أرسلت قواتها إلى جرينلاند، بما فيها الدنمارك والنرويج، قال راسموسن إن الوضع "لم يتحسن" بعد هذا الإجراء.

وتابع: "من المقلق أن نتلقى مثل هذه الرسالة من الرئيس، والتي تأتي على خلفية قيام الحلفاء الأوروبيين بأخذ المهمة على عاتقهم، التي كانوا يتجاهلونها من قبل، حسب رأي الرئيس (ترامب)"، مشيرا إلى أن "هذا ما يعجل الوضع معقدا وغريبا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم السبت عن فرض رسوم جمركية على الدنمارك وبريطانيا وألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا والسويد بنسبة 10% بسبب موقفها تجاه غرينلاند الرافض لمساعي ترامب لضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

