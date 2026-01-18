شروط استمرار دعم تكافل والفئات المستفيدة

18 حجم الخط

يُعد برنامج «تكافل» أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن منظومة «تكافل وكرامة»، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها، مع التركيز على الاستثمار في الصحة والتعليم باعتبارهما أساس التنمية المستدامة.

ويشترط البرنامج لاستمرار صرف الدعم النقدي التزام الأسر المستفيدة بعدد من الضوابط الأساسية، في مقدمتها الاهتمام بالصحة العامة، حيث تُلزم الأسر بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والالتزام بجداول التطعيمات الدورية والفحوصات الطبية للأطفال من سن الميلاد وحتى 6 سنوات، إلى جانب المتابعة الصحية للأمهات الحوامل.



وفيما يتعلق بالتعليم، يشترط البرنامج انتظام الأبناء في المراحل التعليمية المختلفة، إذ يجب أن يحقق الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا نسبة حضور مدرسي لا تقل عن 80% من أيام الدراسة خلال الفصل الدراسي. كما يُشترط على الأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 عامًا أن يكونوا مقيدين بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع تحقيق النجاح والانتظام الدراسي.

وتتيح اللائحة التنفيذية للبرنامج إمكانية استثناء بعض الحالات القهرية من هذه الشروط، مثل المرض أو الظروف الاجتماعية الطارئة، وذلك بعد دراسة الحالة من الجهات المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالأسر المستحقة فعليًا للدعم.

ويستهدف برنامج «تكافل» بشكل أساسي الأسر الفقيرة التي لديها أطفال معالون، خاصة الأسر التي تعاني من ضعف أو انعدام الدخل، أو فقدان العائل، أو عدم قدرة المعيل على العمل. ويأتي ذلك في إطار دعم هذه الأسر لتحمل أعباء المعيشة وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدم الالتزام بشروط البرنامج قد يؤدي إلى خفض قيمة الدعم أو إيقافه مؤقتًا أو نهائيًا، بعد توجيه إنذارات رسمية، مع إتاحة الفرصة لتقديم التظلمات وفحصها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

