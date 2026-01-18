إدراج أكاديمية الفنون المصرية على قائمة التصنيف العربي للجامعات

18 حجم الخط

حجزت أكاديمية الفنون المصرية، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مقعدها ضمن التصنيف العربي للجامعات، في إنجاز جديد تشهده مؤخرًا.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز مكانة الأكاديمية كمنارة للإبداع الفني والبحث العلمي في المنطقة العربية.

يصدر هذا التصنيف عن مجلس التصنيف العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اتحاد الجامعات العربية، ومنظمة "الألكسو". ويهدف إلى إرساء معايير التميز والتنافسية بين المؤسسات التعليمية العربية، بما يخدم جودة التعليم العالي.

ويستند التصنيف إلى معايير علمية دقيقة لتقييم الأداء الجامعي وهى جودة التعليم والتعلم من حيث تطوير المناهج ومواكبة المعايير الدولية، البحث العلمي والابتكار عن طريق تعزيز النشر الأكاديمي ودعم الأفكار الإبداعية، القيادة المؤسسية وقدرة كفاءة الإدارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى المسؤولية المجتمعية من خلال الدور الفاعل للأكاديمية في خدمة المجتمع والتعاون الأكاديمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، أن هذا النجاح هو نتاج عمل جماعي، مشيدةً بدور وحدة الخدمات المميكنة تحت إشراف السيد هاني صبري، في تطوير البنية الرقمية التي ساهمت في استيفاء شروط التصنيف، مشيره إلى استمرار الأكاديمية في خطتها الطموحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، لترسيخ حضورها على الساحتين العربية والدولية، بما يليق بتاريخ الفن المصري العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.